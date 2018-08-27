Археологи, ведущие раскопки в крепости Калиакра на черноморском побережье Болгарии, наткнулись на крупнейший клад за все время изучения древней крепости.

Археологи, ведущие раскопки в крепости Калиакра на черноморском побережье Болгарии, наткнулись на крупнейший клад за все время изучения древней крепости. Раскопки в Калиакре продолжаются уже 15 лет, ими руководит Бони Петрунова, директор Национального исторического музея Болгарии.Под полом здания, сгоревшего в XIV веке, археологи обнаружили небольшой глиняный горшок, а в нем – 873 серебряные и 28 золотых монет, 28 серебряных и бронзовых пуговиц, 11 золотых сережек, одно золотое кольцо и одно кольцо попроще, 11 застежек и апплике, а также четыре бусины из золота и драгоценных камней. Итого – почти 1000 предметов, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на Национальный исторический музей.Драгоценное содержимое горшка из Калиакры. Фото: National History MuseumСпециалисты по нумизматике уже изучили часть найденных монет: первичный осмотр показал, что около 60% клада составляют серебряные монеты Османской империи. Большинство относится к эпохе правления султана Баязида I Молниеносного (1389 – 1402), небольшое количество – к эпохе его предшественника, Мурада I (1362 – 1389). Остальные монеты – болгарские, но их точная датировка и принадлежность не сообщаются.Одна из золотых монет, найденных в Калиакре. Фото: National History MuseumПредполагается, что ценности были спрятаны в конце XIV века во время одного из сражений кочевников Золотой Орды на территории Добруджанского деспотата, столицей которого были Калиакра (с 1369 по 1385 год) и, позже, Варна (1385 — 1395).В хрониках того времени есть запись о том, что в 1399 году орды монголо-татар под предводительством Актау завоевали Варну и другие города по черноморскому побережью. Актау – один из главных эмиров золотоордынского хана Тохтамыша, хорошо «знакомого» по отечественной истории. Вместе со своими воинами Актау участвовал в сражениях на службе Османского государства и Валахии.В 1401 году кочевники Актау, получившие историческое прозвище «добруджанские татары», были разбиты и перемещены в разные поселения, такие как Провадия, Русокастро и другие.Археологи предполагают, что в преддверии одного из сражений некий ставленник Актау в Калиакре мог спрятать награбленные трофеи под полом своей резиденции в крепости. Содержимое горшка говорит о том, что все эти предметы когда-то принадлежали разным людям из разных мест. Крупный пожар, погубивший здание резиденции, помог «спрятать» горшок с ценностями на 600 с лишним лет.Археолог Бони Петрунова показывает один из артефактов клада. Фото: National History MuseumВ том же здании во время раскопок 2014-2017 годов были найдены другие ценные артефакты, такие как фрагмент серебряного оклада книги, поясная пряжка из белого нефрита и 26 медных монет эпохи Баязида Первого.Археологи выяснили, что это богатое на находки здание было сооружено на руинах более древних строений. Рядом был обнаружен участок кладбища: в 2014 году в одном из захоронений нашли три золотые монеты эпохи Никейской империи XIII века.Клад в горшке – уже третий, найденный в Калиакре, и пока самый крупный. Ранее здесь был обнаружен клад из 60 монет, а также клад из 80 монет, золотых сережек и небольших украшений.