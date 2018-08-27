Специалисты МЧС провели профилактическое мероприятие

Специалисты МЧС провели профилактическое мероприятиеНа станции скорой медицинской помощи во Владимире эвакуировали всех сотрудников, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Специалисты ведомства провели тренировку и устроили профилактическое мероприятие в понедельник, 27 августа. Врачи и персонал станции собрались возле фасада здания. После для них провели занятие по использованию порошкового огнетушителя.«В рамках мероприятий Года культуры безопасности сотрудники МЧС Владимирской области проводят комплексную работу по предупреждению и профилактике возникновения происшествий, а также по повышению у населения уровня знаний по культуре безопасности жизнедеятельности», - сообщили в пресс-службе МЧС.