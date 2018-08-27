Жена бывшего игрока Зенита Александра Кержакова, Милана продолжает свое восстановление в Таиланде. Девушка уверенно идет на выздоровление от пагубного пристрастия.

Жена бывшего игрока Зенита Александра Кержакова, Милана продолжает свое восстановление в Таиланде. Девушка уверенно идет на выздоровление от пагубногопристрастия.Судя по всему, 25-летняя Милана твердо решилаоставить все плохое позади и двигаться дальше. Вотуже месяц под наблюдением врачей она пытается найти себя и избавиться от вредных привычек.В частности, девушка пытается покончить снаркозависимостью и стрессом после смерти отца и в связи с разногласиями ссупругом. О том, что у Миланы начинается в жизни новая, светлая полоса, свидетельствуютее посты в Instagram.Милана Кержакова решила забыть о муже: во времялечения от наркозависимости девушка сменила фамилию на девичью в своеммикроблоге. Она хочет, чтобы ее называли Тюльпановой, как до свадьбы. "Пришло время двигатьсядальше. Созависимость можно пережить, я это точно знаю", – написала в одном изпостов в соцсети Милана.Напомним, в июлеэтого года Милана Кержакова заявила, что супруг забрал у нее ребенка.Позже выяснилось, что Кержаков не былуверен в адекватности избранницы, поскольку она употреблялазапрещенные вещества.Позже девушкапризналась, что в какой-то момент она перестала отделять себя от мужа-футболиста,считая их одним целым. Из-за этого Милана совершенно не знала, как ей житьсвоей жизнью.