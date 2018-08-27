Жена бывшего игрока Зенита Александра Кержакова, Милана продолжает свое восстановление в Таиланде. Девушка уверенно идет на выздоровление от пагубного
пристрастия.
Жена бывшего игрока Зенита Александра Кержакова, Милана продолжает свое восстановление в Таиланде. Девушка уверенно идет на выздоровление от пагубного
пристрастия.
Судя по всему, 25-летняя Милана твердо решила
оставить все плохое позади и двигаться дальше. Вот
уже месяц под наблюдением врачей она пытается найти себя и избавиться от вредных привычек.
В частности, девушка пытается покончить с
наркозависимостью и стрессом после смерти отца и в связи с разногласиями с
супругом. О том, что у Миланы начинается в жизни новая, светлая полоса, свидетельствуют
ее посты в Instagram.
Милана Кержакова решила забыть о муже: во время
лечения от наркозависимости девушка сменила фамилию на девичью в своем
микроблоге. Она хочет, чтобы ее называли Тюльпановой, как до свадьбы. "Пришло время двигаться
дальше. Созависимость можно пережить, я это точно знаю", – написала в одном из
постов в соцсети Милана.
Напомним, в июле
этого года Милана Кержакова заявила, что супруг забрал у нее ребенка.
Позже выяснилось, что Кержаков не был
уверен в адекватности избранницы, поскольку она употребляла
запрещенные вещества.
Позже девушка
призналась, что в какой-то момент она перестала отделять себя от мужа-футболиста,
считая их одним целым. Из-за этого Милана совершенно не знала, как ей жить
своей жизнью.