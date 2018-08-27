Тверской суд Москвы арестовал Алексея Навального за повторную организацию несанкционированного мероприятия в центре столицы в январе 2018 года.

Тверской суд Москвы арестовал Алексея Навального за повторную организацию несанкционированного мероприятия в центре столицы в январе 2018 года, сообщает ТАСС.Оппозиционер заявил, что виновным себя не считает. Защита Навального собирается обжаловать решение суда.Навального задержали 25 августа около дома и доставили в ОВД "Даниловский", где оставили до суда.