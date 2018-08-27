Недосыпание
и пересыпание увеличивает риск различных заболеваний и преждевременной смерти. Ученые из Европейского общества кардиологии определили
оптимальную для здоровья середину.
Недосыпание
и пересыпание увеличивает риск различных заболеваний и преждевременной смерти. Ученые из Европейского общества кардиологии определили
оптимальную для здоровья середину.
Специалисты обследовали более миллиона человек и выявили взаимосвязь
между продолжительностью сна и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Добровольцев
разделили на три группы.
Первые спали более восьми часов в сутки,
вторые – меньше шести часов. Участники третьей группы отдыхали на протяжении
шести-восьми часов, передает Escardio.org.
Медики пришли к выводу,
что и недосыпание, и пересыпание приводят к возникновению болезней сердца.
Однако это отмечается в разной степени.
Дело в том, что очень
короткий сон увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и
инсульта на 11%, а слишком долгий – на 33%. Таким образом, оптимальной специалисты считают
продолжительность сна – от шести до восьми часов в сутки. Правильный
сон является важной частью здорового образа жизни, заключили
ученые.
Ранее исследователи из
Калифорнийского университета Беркли определили опасность недостаточного
сна.
Выяснилось, что чувство
одиночества и угрозы сопровождает людей, которые недосыпают.
Как писали Dni.Ru, ученые предложили
рецепт, как избежать бессонницы. По их мнению, отдыха на природе в выходные дни
достаточно для того, чтобы в будни засыпать вовремя. Днем рекомендуется
проводить больше времени на солнечном свете, а вечером – максимально ограничить
освещение.