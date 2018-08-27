Недосыпание и пересыпание увеличивает риск различных заболеваний и преждевременной смерти. Ученые из Европейского общества кардиологии определили оптимальную для здоровья середину.

Недосыпаниеи пересыпание увеличивает риск различных заболеваний и преждевременной смерти. Ученые из Европейского общества кардиологии определилиоптимальную для здоровья середину.Специалисты обследовали более миллиона человек и выявили взаимосвязьмежду продолжительностью сна и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Добровольцевразделили на три группы.Первые спали более восьми часов в сутки,вторые – меньше шести часов. Участники третьей группы отдыхали на протяжениишести-восьми часов, передает Escardio.org.Медики пришли к выводу,что и недосыпание, и пересыпание приводят к возникновению болезней сердца.Однако это отмечается в разной степени.Дело в том, что оченькороткий сон увеличивает риск развития ишемической болезни сердца иинсульта на 11%, а слишком долгий – на 33%. Таким образом, оптимальной специалисты считаютпродолжительность сна – от шести до восьми часов в сутки. Правильныйсон является важной частью здорового образа жизни, заключилиученые.Ранее исследователи изКалифорнийского университета Беркли определили опасность недостаточногосна.Выяснилось, что чувствоодиночества и угрозы сопровождает людей, которые недосыпают.Как писали Dni.Ru, ученые предложилирецепт, как избежать бессонницы. По их мнению, отдыха на природе в выходные днидостаточно для того, чтобы в будни засыпать вовремя. Днем рекомендуетсяпроводить больше времени на солнечном свете, а вечером – максимально ограничитьосвещение.