Николай Караченцов не выдержит еще одной операции. Надежда
только на химиотерапию, которая позволит сдерживать развитие опухоли.
Николай Караченцов не выдержит еще одной операции. Надежда
только на химиотерапию, которая позволит сдерживать развитие опухоли.
Два месяца борьбы с опухолью в левом легком с помощью
облучения не дали результатов. Радикальных методов лечения Николай Караченцов
не перенесет: годы борьбы с болезнью очень ослабили артиста. Курс химиотерапии,
который актер сейчас проходит в онкоцентре в Красногорске, поможет сдержать рост
опухоли.
"Сейчас есть положительный эффект, она уменьшается.
Будем через каждые три недели делать химиотерапию, это наша цель – потому что
опухоль, к сожалению, неоперабельная, у него легкие в таком состоянии, что не
выдержат операцию", – призналась супруга актера Людмила Поргина в интервью
телеканалу Рен ТВ.
Как сообщали Dni.Ru, Николаю Караченцову помогли
подмосковные врачи. Лечение, которое актер прошел в Тель-Авиве, не принесло
никаких результатов. После возвращения из Израиля Людмила Поргина, отвезла
артиста в онкологический центр в Красногорске.
Российским медикам, по мнению близких актера, удалось сотворить
настоящее чудо. Подмосковные врачи отметили положительную динамику. После
лечения в Красногорске опухоль в легких Караченцова уменьшилась.
Напомним, осенью прошлого года врачи поставили известному актеру страшный диагноз "рак легких". Это еще больше осложнило и без того серьезное состояние артиста. Здоровье Николая Караченцова резко ухудшилось после серьезного ДТП в 2005 году. После аварии он провел некоторое время в коме.