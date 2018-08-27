Николай Караченцов не выдержит еще одной операции. Надежда только на химиотерапию, которая позволит сдерживать развитие опухоли.

Николай Караченцов не выдержит еще одной операции. Надеждатолько на химиотерапию, которая позволит сдерживать развитие опухоли.Два месяца борьбы с опухолью в левом легком с помощьюоблучения не дали результатов. Радикальных методов лечения Николай Караченцовне перенесет: годы борьбы с болезнью очень ослабили артиста. Курс химиотерапии,который актер сейчас проходит в онкоцентре в Красногорске, поможет сдержать ростопухоли."Сейчас есть положительный эффект, она уменьшается.Будем через каждые три недели делать химиотерапию, это наша цель – потому чтоопухоль, к сожалению, неоперабельная, у него легкие в таком состоянии, что невыдержат операцию", – призналась супруга актера Людмила Поргина в интервьютелеканалу Рен ТВ.Как сообщали Dni.Ru, Николаю Караченцову помоглиподмосковные врачи. Лечение, которое актер прошел в Тель-Авиве, не принеслоникаких результатов. После возвращения из Израиля Людмила Поргина, отвезлаартиста в онкологический центр в Красногорске.Российским медикам, по мнению близких актера, удалось сотворитьнастоящее чудо. Подмосковные врачи отметили положительную динамику. Послелечения в Красногорске опухоль в легких Караченцова уменьшилась.Напомним, осенью прошлого года врачи поставили известному актеру страшный диагноз "рак легких". Это еще больше осложнило и без того серьезное состояние артиста. Здоровье Николая Караченцова резко ухудшилось после серьезного ДТП в 2005 году. После аварии он провел некоторое время в коме.