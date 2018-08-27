Прокрастинация – склонность постоянно откладывать важные дела на потом и отвлекаться на бытовые мелочи или развлечения – в основном изучают в рамках психологии. Но на это явление следует обратить внимание и нейробиологам. Новое исследование показало, что мозг людей дела и прокрастинаторов имеет фундаментальное различие.

Прокрастинация – понятие, которое часто путают с ленью. Это состояние, когда человек постоянно откладывает важные и срочные дела, предпочитая отвлекаться на бытовые мелочи или развлечения.Склонность к прокрастинации изучается в основном в рамках психологии, однако новое исследование немецких учёных доказывает, что на самом деле его корни стоит искать нейробиологам. Как выяснила команда из Рурского университета в Бохуме, мозг прокрастинаторов отличается от мозга "людей дела".В ходе работы учёные провели магнитно-резонансную томографию 264 мужчинам и женщинам. Они оценивали объём отдельных участков мозга, а также функциональные взаимосвязи между ними.Также участников попросили заполнить анкеты, которые помогли сделать выводы о том, как люди контролируют свои действия и часто ли принимают импульсивные решения. Опросники соответствовали стандартной модели AOD (матрица AOD показывает, на что ориентируется человек, принимая решения). Таким образом специалисты смогли понять, кто из участников относился к прокрастинаторам, и кто – к деятелям.Затем исследователи сравнили результаты МРТ и обнаружили удивительную закономерность. У людей, имевших проблемы с управлением своими действиями, объём миндалевидного тела (миндалины) был больше, чем у тех, кто не откладывал выполнение задач. Напомним, что участок мозга, о котором идёт речь, играет ключевую роль в формировании эмоций и отвечает за управление страхом.Нейробиологи полагают, что именно от объёма миндалины зависит, склонен ли человек тянуть с выполнением неотложных дел без видимой причины или нет. Причём, по всей видимости, в случае прокрастинаторов речь идёт не о лени или пренебрежении: на самом деле всё сложнее.Дело в том, что миндалевидное тело работает "в паре" с дорсальной зоной передней поясной коры (ППК). Миндалина оценивает различные ситуации и просчитывает возможные варианты развития событий, в том числе потенциальные негативные последствия. А дорсальная часть ППК использует эту информацию, чтобы отсеять варианты и выбрать наиболее подходящее действие. Более того, эта же область гарантирует его успешное выполнение (отметая противоречивые эмоции и другие варианты действий).Однако, согласно данным МРТ, у прокрастинаторов связь между миндалевидным телом и дорсальной зоной ППК нарушена. А стало быть, выбирать оптимальное действие и контролировать его выполнение их мозг не может.К чему приводит такое функциональное нарушение? По словам автора работы Эрхана Генча (Erhan Genç), у прокрастинаторов больше негативных эмоций и страхов, связанных с выполнением действий, а также больше альтернативных вариантов. Поэтому они беспокоятся о негативных последствиях и долго колеблются, даже если знают, что выполнить задачу необходимо.Учёные также отмечают, что это первая работа такого рода и нужно провести больше исследований, чтобы понять, можно ли изменить степень контроля над действиями человека посредством, например, специальной тренировки или стимуляции мозга."Хотя различия в способности контролировать действия в значительной степени влияют на наш частный и профессиональный успех, а также на наше психическое и физическое здоровье, их нейронные основы ещё недостаточно изучены", — заключает соавтор работы Каролин Шлютер (Caroline Schlüter).Научная статья по итогам работы её команды была опубликована в журнале Psychological Science.Кстати, ранее выяснилось, что корни пессимизма тоже следует искать в мозге. Также нейробиологи доказали, что мозг можно натренировать на многозадачность.