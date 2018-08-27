Певица два дня провела в башкирской реанимации после того, как упала в обморок на концерте в Уфе. Вечером 27 августа Софию Ротару отпустили домой.

Певица два дня провела в башкирскойреанимации после того, как упала в обморок на концерте в Уфе. Вечером 27 августа Софию Ротару отпустили домой.Сотрудники медучреждения рассказали подробностипребывания знаменитости в их лечебном учреждении. Исполнительницу с подозрениемна инсульт доставили с концерта в Уфимскую больницу скорой медицинской помощи."Когда певицу везли на каталке в отделениереанимации, Ротару пришла в себя. Она стала без конца повторять: "Девочки, яумру? Неужели я умру?", – цитирует медсестру сайт "Комсомольская правда". По еесловам, артистке срочно сделали МРТ. К счастью, диагноз "кровоизлияние в мозг"не подтвердился."У СофииМихайловны диагностировали "Транзиторную ишемическую атаку", – объяснил источникв больнице. Это нарушение кровообращения головного мозга, но без развитияострого инсульта. Кроме того, у пациентки оказались следы множественных очаговстарых инсультов.Оказалось, что Ротарунеправильно принимала некоторые лекарства. А препараты, которые борются стромбами, совсем не пила.Врачи настаивали,чтобы исполнительницы пробыла в медцентре еще пять дней. Тем более, у нее не доконца восстановилась память. Однако звезда настояла на выписке.Ранее сообщалось, что 71-летней Ротару сталоплохо во время мероприятия в Уфе. В конце выступления онапочувствовала слабость и потеряла сознание. Исполнительницу срочногоспитализировали.