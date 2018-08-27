Певица два дня провела в башкирской
реанимации после того, как упала в обморок на концерте в Уфе. Вечером 27 августа Софию Ротару отпустили домой.
Певица два дня провела в башкирской
реанимации после того, как упала в обморок на концерте в Уфе. Вечером 27 августа Софию Ротару отпустили домой.
Сотрудники медучреждения рассказали подробности
пребывания знаменитости в их лечебном учреждении. Исполнительницу с подозрением
на инсульт доставили с концерта в Уфимскую больницу скорой медицинской помощи.
"Когда певицу везли на каталке в отделение
реанимации, Ротару пришла в себя. Она стала без конца повторять: "Девочки, я
умру? Неужели я умру?", – цитирует медсестру сайт "Комсомольская правда". По ее
словам, артистке срочно сделали МРТ. К счастью, диагноз "кровоизлияние в мозг"
не подтвердился.
"У Софии
Михайловны диагностировали "Транзиторную ишемическую атаку", – объяснил источник
в больнице. Это нарушение кровообращения головного мозга, но без развития
острого инсульта. Кроме того, у пациентки оказались следы множественных очагов
старых инсультов.
Оказалось, что Ротару
неправильно принимала некоторые лекарства. А препараты, которые борются с
тромбами, совсем не пила.
Врачи настаивали,
чтобы исполнительницы пробыла в медцентре еще пять дней. Тем более, у нее не до
конца восстановилась память. Однако звезда настояла на выписке.
Ранее сообщалось, что 71-летней Ротару стало
плохо во время мероприятия в Уфе. В конце выступления она
почувствовала слабость и потеряла сознание. Исполнительницу срочно
госпитализировали.