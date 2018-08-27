Супруга эпатажного Гогена Солнцева 63-летняя Екатерина Терешкович появилась в студии Прямого эфира с забинтованным лицом и в черных очках. Когда женщина некоторое время назад исчезла, ходили слухи, что у нее проблемы со здоровьем и даже страшнее: молодой муж поднимает на нее руку.

Супруга эпатажного Гогена Солнцева 63-летняя Екатерина Терешкович появилась в студии "Прямого эфира" с забинтованным лицом и в черных очках. Когда женщина некоторое время назад исчезла, ходили слухи, что у нее проблемы со здоровьем и даже страшнее: молодой муж поднимает на нее руку.Однако разгадка оказалась гораздо проще: Екатерине сделали пластическую операцию. Гоген обещает, что уже очень скоро его жена станет намного моложе. Именно он уговорил Екатерину лечь под нож.Операция была сделана по медицинским показаниям. Кожа была слишком старая и слишком обвисшая. Она не соответствовала возрасту. Катюша очень хотела быть молодой, она немножко комплексует по поводу возраста. Мы пытаемся уравновесить ее внутренний возраст и внешние данные.Гоген заявил, что хочет видеть "спереди и сзади пионерку". Он также мечтает, чтобы у его супруги было не только новое лицо, но и грудь шестого размера.Дочь Екатерины в шоке от того, что происходит с ее матерью. Полина Давыдова не понимает, зачем ее мама вкладывает столько денег в свою внешность и при этом не может дать ей даже тысячи рублей на продукты.Мне больше помогают знакомые, чем мама. Хотя она знает о моих финансовых проблемах и о том, как это сложно – тянуть троих детей.Полина уверена: мать не в себе, а Гоген пытается ее убить. Полина хочет, чтобы мама ушла от Солнцева, но та не готова отказаться от любви.Между тем выяснилось, что пока Екатерина восстанавливалась после операции, супруг развлекался в клубе. Очевидцы выложили видео в Сеть. Но Солнцев уверяет, что это был кастинг и он просто смотрел, как девушки двигаются.Станет ли Екатерина по-настоящему молодой после операции? За что она назвала свою дочь проституткой? Почему Солнцева предлагают отправить на перевоспитание к Рамзану Кадырову? Подробности – в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".