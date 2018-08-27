Соединенные Штаты в понедельник, 27 августа, ввели очередной
пакет санкций против России. На сей раз причина принятия новых ограничительных
мер – отравление в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
На Западе полагают, что Москва причастна к резонансному инциденту.
Соединенные Штаты в понедельник, 27 августа, ввели очередной
пакет санкций против России. На сей раз причина принятия новых ограничительных
мер – отравление в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
На Западе полагают, что Москва причастна к резонансному инциденту.
Распоряжение о введении санкций, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа, было размещено в Федеральном
регистре и официально опубликовано в минувшие выходные. Новые ограничения
предполагают запрет на любую американскую помощь России, "кроме срочной
гуманитарной", а также поставки сельскохозяйственных товаров и продуктов питания.
Кроме того, Вашингтон прекращает поставку России продукции
двойного назначения, которая может быть использована как в гражданских, так и
военных целях. Исключение составляют товары, необходимые для сотрудничества в
космосе и продукции, предназначенной для обеспечения безопасности
полетов гражданской авиации.
Санкции также запрещают американским компаниям предоставлять
"любые кредиты и другую финансовую поддержку" России. Вполне возможно, что
это не последний пакет ограничительных мер в этом году. Более жесткие санкции
против Москвы могут быть введены в ноябре этого года. Они предполагают
ограничения для ряда крупнейших российских банков, а также запрет на операции с
госдолгом России.
Эксперты между тем полагают, что отечественная валюта из-за
новых санкций вполне может обвалиться до 80 рублей за доллар. При оптимистичном
сценарии "деревянный" может крепнуть, но ниже 62,5 курс рубля вряд ли
упадет даже к новогодним праздникам, предсказывают специалисты.
Наиболее реальный сценарий, убеждены аналитики, что в
ближайшее время российская валюта достигнет значений 71 рубля за доллар и 80 за
евро. Впрочем, как заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,
финансовая система страны устойчива, поэтому бояться потрясений не стоит.