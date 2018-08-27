Соединенные Штаты в понедельник, 27 августа, ввели очередной пакет санкций против России. На сей раз причина принятия новых ограничительных мер – отравление в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. На Западе полагают, что Москва причастна к резонансному инциденту.

Соединенные Штаты в понедельник, 27 августа, ввели очереднойпакет санкций против России. На сей раз причина принятия новых ограничительныхмер – отравление в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.На Западе полагают, что Москва причастна к резонансному инциденту.Распоряжение о введении санкций, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа, было размещено в Федеральномрегистре и официально опубликовано в минувшие выходные. Новые ограниченияпредполагают запрет на любую американскую помощь России, "кроме срочнойгуманитарной", а также поставки сельскохозяйственных товаров и продуктов питания.Кроме того, Вашингтон прекращает поставку России продукциидвойного назначения, которая может быть использована как в гражданских, так ивоенных целях. Исключение составляют товары, необходимые для сотрудничества вкосмосе и продукции, предназначенной для обеспечения безопасностиполетов гражданской авиации.Санкции также запрещают американским компаниям предоставлять"любые кредиты и другую финансовую поддержку" России. Вполне возможно, чтоэто не последний пакет ограничительных мер в этом году. Более жесткие санкциипротив Москвы могут быть введены в ноябре этого года. Они предполагаютограничения для ряда крупнейших российских банков, а также запрет на операции сгосдолгом России.Эксперты между тем полагают, что отечественная валюта из-зановых санкций вполне может обвалиться до 80 рублей за доллар. При оптимистичномсценарии "деревянный" может крепнуть, но ниже 62,5 курс рубля вряд лиупадет даже к новогодним праздникам, предсказывают специалисты.Наиболее реальный сценарий, убеждены аналитики, что вближайшее время российская валюта достигнет значений 71 рубля за доллар и 80 заевро. Впрочем, как заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,финансовая система страны устойчива, поэтому бояться потрясений не стоит.