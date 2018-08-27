Минувшие субботу и воскресенье президент России Владимир Путин предпочел посвятить отдыху. Оставив все дела в Москве, глава государства приехал в Туву. Но прибыл не один: компанию ему составили министр обороны Сергей Шойгу и глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

Минувшие субботу и воскресенье президент России ВладимирПутин предпочел посвятить отдыху. Оставив все дела в Москве, глава государстваприехал в Туву. Но прибыл не один: компанию ему составили министр обороныСергей Шойгу и глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.Об уикенде президента рассказал его пресс-секретарь ДмитрийПесков. По его словам, глава государства отдыхал на Енисее. "Походил по горам,полюбовался красотами. Это был туризм такой, я бы сказал, видовой, природныйтуризм", – пояснил Песков.Помимо Сергея Шойгу и Александра Бортникова, президентасопровождал директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев, а такжеглава Тувы Шолбан Кара-оол. По словам Пескова, пресс-служба президента уже в ближайшиедни опубликует кадры поездки Путина.Стоит отметить, что глава российского государства ранее ужевыбирал республику местом отдыха. В прошлом году Владимир Путин был в Туве с 1по 3 августа. Тогда его также сопровождали министр обороны и глава республики.Также компанию президенту составил Виктор Зимин – руководитель Хакасии.В те несколько дней Владимир Путин успел порыбачить вЕнисее, погулять по горам, поездить на квадроцикле. Как рассказывал ДмитрийПесков, глава государства пару часов пытался поймать щуку, но все же добилсясвоего.Зимин же рассказывал, что отдыхающие сами добывали себепропитание. "Здесь много дичи и рыбы", – рассказал чиновник. По егословам, Путин и компания готовили уху, щучьи котлеты и другие блюда.