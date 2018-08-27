Певицы Пелагея и Наталья Подольская шокировали поклонников совместным фото. Артистки показались поклонникам невероятно похожими.

Певицы Пелагея и Наталья Подольская шокировали поклонниковсовместным фото. Артистки показались поклонникам невероятно похожими.Звезды встретились случайно в одном из московских кафе. Пелагеяи Наталья очень мило побеседовали, и перед расставанием сделалисовместное фото, которое Подольская опубликовала в Instagram."Вот кого я встретила в детском ресторане в субботу вечером😁😁😁😁😁Пелагея моя дорогая 😃😃😃❤️❤️❤️❤️❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",– написала знаменитость под снимком. Кадр вызвал удивление у многих поклонниковфолк-певицы.Пользователи Сети отметили, что девушки потрясающе выглядят:стройные, свежие, яркие, однако кажутся на снимке невероятно похожими. Поклонники предположили, что Пелагея и Наталья ходят кодному косметологу, а, как известно, "уколы красоты" скрадывают индивидуальность. Отметим, что были и те, кто сходства не увидел."Как вы похожи 😁🤔 скулы и губы 👄", "Красавицы-подружки!❤️🤗", "Кто это?","Одно лицо", "Вы с Пелагеей очень похожи , как сестры ...", "ОйНе знаю Наталья Полина Вы совсем разные я не вижу внешнего сходства каждаяимеет свой шарм", "Всестали на одно лицо...", "одинкосметолог видимо 😷", "Очень подоброму щечка к щечке :-)", "Пелагея ! Как хорошо выглядит !!!", "Пелагеюне узнаю....", "я тоже подумала,что сестра ее))потом прочитала,чтоПелагея)))даже не узнала ее)", "А вы еще и похожи!", "и правдапохожи 🤞", "Вотэта справа Пилагея?", – рассуждали интернет–обыватели.Отметим, что Пелагея не любит делиться подробностями личнойжизни. Она отказалась от соцсетей и редко бывает на светских мероприятиях таккак предпочитает проводить время рядом с близкими, поэтому ее свежие снимки –это настоящая редкость.