В Москве простились со старейшим футболистом страны Алексеем Парамоновым. Олимпийский чемпион 1956 года похоронен на Ваганьковском кладбище.

В Москве простились со старейшим футболистом страны Алексеем Парамоновым. Олимпийский чемпион 1956 года похоронен на Ваганьковском кладбище.Проститься с Алексеем Парамоновым в манеж "Спартака" пришли тысячи человек. Среди них футболисты и ветераны московского "Спартака", главный тренер сборной России Станислав Черчесов, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян. На похороны Алексея Парамонова были приглашены 50 самых близких друзей.Олимпийский чемпион 1956 года, многократный чемпион СССР Алексей Парамонов скончался в прошлую пятницу. Старейшему футболисту страны было 93 года.