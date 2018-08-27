Один из основателей знаменитой британской рок-группы Pink Floyd музыкант Роджер Уотерс попал в базу данных скандально известного украинского сайта Миротворец из-за антиукраинской пропаганды.

Один из основателей знаменитой британской рок-группы Pink Floyd музыкант Роджер Уотерс попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за "антиукраинской пропаганды".Как передает РИА Новости, об этом сообщается на сайте "Миротворца", где Уотерса также обвинили в покушение на территориальную целостность Украины и попытках "легализовать аннексию Крыма Россией".Причиной такой ненависти к английскому музыканту стало его недавнее интервью, в котором Уотерс рассказал, что считает, что Севастополь очень важен для жителей РФ, тем более, что по его словам, имеется немало документов, согласно которым Россия имеет все права на этот город.Возмущение создателей "Миротворца" вызвала и фраза музыканта о том, что он считает, что государственный переворот на Украине в начале 2014 года произошел по указке США и это, в свою очередь, спровоцировало "Москву на дальнейшие действия".