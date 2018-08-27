Российские телеканалы показали видео отдыха президента Владимиру Путина в Туве. Глава государства в компании с министром обороны и главой ФСБ посетили республику в минувшие выходные.

Российские телеканалы показали видео отдыха президентаВладимиру Путина в Туве. Глава государства в компании с министром обороны иглавой ФСБ посетили республику в минувшие выходные.Во время отдыха президент, руководители Минобороны и ФСБ СергейШойгу и Александр Бортников, директор Саяно-Шушенского заповедника ГеннадийКиселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол прогулялись по лесу, побывали в горах и совершилипрогулку на катере.Корреспондент "Комсомолки" Дмитрий Смирновопубликовал к себя в Twitterфотографии отдыха Путина с таким заголовком: "А в честь вот этого кустиканазовем следующую секретную ракету": Путин и Шойгу в Тыве".Подписчики журналиста тут же откликнулись: "Великийчеловек на великолепной природе", "Не какие-то Мальдивы или Багамы,анаша,русская,суровая и прекрасная природа!"Рыбалки, как в прошлом году, на этот раз не было. Тогда ВладимирПутин и его спутники тоже побывали местах, где редко ступает нога человека, онисами готовил себе еду.Во время отдыха рядом с президентом были министр обороныСергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол. На своейстранице "ВКонтакте" Кара-оол написал, что гордится тем, что главагосударства получил здоровый тувинский загар и набрался энергии у природы.А пресс-секретарь главы Хакасии Николай Денисов рассказал соссылкой на слова Зимина, что президент и главы регионов во время отпуска вСибири питались тем, что добывали в реке, готовили очень вкусные и нежные щучьикотлеты, уху и другие блюда.