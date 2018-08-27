Российские телеканалы показали видео отдыха президента
Владимиру Путина в Туве. Глава государства в компании с министром обороны и
главой ФСБ посетили республику в минувшие выходные.
Российские телеканалы показали видео отдыха президента
Владимиру Путина в Туве. Глава государства в компании с министром обороны и
главой ФСБ посетили республику в минувшие выходные.
Во время отдыха президент, руководители Минобороны и ФСБ Сергей
Шойгу и Александр Бортников, директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий
Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол прогулялись по лесу, побывали в горах и совершили
прогулку на катере.
Корреспондент "Комсомолки" Дмитрий Смирнов
опубликовал к себя в Twitter
фотографии отдыха Путина с таким заголовком: "А в честь вот этого кустика
назовем следующую секретную ракету": Путин и Шойгу в Тыве".
Подписчики журналиста тут же откликнулись: "Великий
человек на великолепной природе", "Не какие-то Мальдивы или Багамы,а
наша,русская,суровая и прекрасная природа!"
Рыбалки, как в прошлом году, на этот раз не было. Тогда Владимир
Путин и его спутники тоже побывали местах, где редко ступает нога человека, они
сами готовил себе еду.
Во время отдыха рядом с президентом были министр обороны
Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол. На своей
странице "ВКонтакте" Кара-оол написал, что гордится тем, что глава
государства получил здоровый тувинский загар и набрался энергии у природы.
А пресс-секретарь главы Хакасии Николай Денисов рассказал со
ссылкой на слова Зимина, что президент и главы регионов во время отпуска в
Сибири питались тем, что добывали в реке, готовили очень вкусные и нежные щучьи
котлеты, уху и другие блюда.