Российские военные призывают боевиков отказаться от провокаций в провинции Идлиб. Об этом заявил глава центра по примирению сторон генерал-майор Алексей Цыганков. Ранее в Минобороны сообщили, что боевики не только готовят наступление на Хаму и Алеппо, но и планируют очередную инсценировку химатаки против мирного населения.

Российские военные призывают боевиков отказаться от провокаций в провинции Идлиб. Об этом заявил глава центра по примирению сторон генерал-майор Алексей Цыганков. Ранее в Минобороны сообщили, что боевики не только готовят наступление на Хаму и Алеппо, но и планируют очередную инсценировку химатаки против мирного населения — в провинцию Идлиб боевики "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) привезли 8 емкостей с хлором. В Минобороны полагают, что США могут использовать очередной спектакль как повод для нового удара по правительственным и военным объектам Сирии, тем более что американские эсминцы уже в непосредственной близости от арабской республики.Провокация по отработанному сценарию: в Сирии готовятся инсценировать химатаку. История покажется известной — запрещенное оружие против мирного населения страны. Еще ничего не произошло, но виновный уже известен – естественно, войска Башара Асада.Туда, где должно произойти такое "представление", уже приехала специальная группа подготовленных боевиков. Накануне они обучались обращаться с отравляющими веществами под патронатом британской частной военной компании "Олива".Все акты этой пьесы прописаны заранее — боевики будут имитировать спасение пострадавших от химоружия. Продумали даже костюмы — конечно, они будут в облачении небезызвестных "Белых касок". Параллельно уже в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс". На борту — 56 крылатых ракет. А на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик ВВС США, вооружение — больше 20 ракет "воздух – поверхность". В Средиземном море уже находится еще один эсминец "Росс" с "Томагавками": радиус действия — вся территория Сирии. Все это на фоне восстановления мирного процесса в арабской республике."Соединенные Штаты добиваются мирового общественного осуждения Башара Асада и прикрытия того, что они после этой новой провокации нанесут удары своими этими крылатыми ракеты по военным и хозяйственным объектам в Сирии, затруднить Сирии восстановление экономики, — считает военный обозреватель Виктор Литовкин. — Помешать перемещению населения в эту страну. Пытаются свергнуть Башара Асада и на это место установить своего человека".Еще одна важная деталь: место действия — провинция Идлиб. По данным российского военного ведомства, 70 процентов этой территории находится под контролем террористических группировок. Там скопилось несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой. Они готовятся наступать на Хаму и Алеппо. Получается, планируется не только военное вторжение, но и информационное. Одни будут атаковать, сидя на броне, а пока политики будут направлять альянс во главе США, — бомбить государственные объекты страны."Прошлый подобные ситуации, когда запад наносил ракетный удары по позициям сирийских войск, боевики использовали, — напоминает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — При этом было очевидно, что они заранее были готовы. И пытались переломить ход военной кампании в свою пользу. Но это ни разу не удавалось".В прошлый раз инсценировали такую же химатаку весной в Восточной Гуте. События на этот раз должны разворачиваться под копирку. Только есть одно значимое различие: на этот раз планы стали достоянием общественности еще до начала спектакля. По сути, это перехват инициативы Министерством обороны России, ведь если все пойдет по сценарию, постановка будет крайне неубедительной.