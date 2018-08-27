В Болгарии расследуют обстоятельства аварии с туристическим автобусом.

В Болгарии расследуют обстоятельства аварии с туристическим автобусом. В ней, по последним данным, погибли 16 человек, еще 5 — в критическом состоянии. По одной из версий, водитель не справился с управлением. Автобус протаранил четыре легковых автомобиля и упал в ущелье, пролетев 20 метров.В Болгарии завтра — день траура, передает телеканал "Россия 24". В посольстве нашей страны пока нет данных о том, есть ли среди пострадавших россияне.