Едем бесплатно, ребята!, - пассажиры пришли на помощь водителю автобуса, не уследившему за уровнем топлива в баке его транспортного средства и дружно оттолкали машину на ближайшую заправку. Курьезный случай снял на видео очевидец.

Очевидец снял на видео курьезную ситуацию, произошедшую, по утверждениям СМИ, на днях в Тольятти.У маршрутки закончился бензин и пассажиры, находившиеся в салоне в этот момент, не бросили водителя в беде.Они дружно оттолкали небольшой автобус на ближайшую заправку, где он смог пополнить запасы топлива."Едем бесплатно, ребята!", — прокомментировал увиденное автор ролика.