Певицы Пелагея и Наталья Подольская шокировали поклонников
совместным фото. Артистки показались поклонникам невероятно похожими.
Певицы Пелагея и Наталья Подольская шокировали поклонников
совместным фото. Артистки показались поклонникам невероятно похожими.
Звезды встретились случайно в одном из московских кафе. Пелагея
и Наталья очень мило побеседовали, и перед расставанием сделали
совместное фото, которое Подольская опубликовала в Instagram.
"Вот кого я встретила в детском ресторане в субботу вечером😁😁😁😁😁
Пелагея моя дорогая 😃😃😃❤️❤️❤️❤️❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
– написала знаменитость под снимком. Кадр вызвал удивление у многих поклонников
фолк-певицы.
Пользователи Сети отметили, что девушки потрясающе выглядят:
стройные, свежие, яркие, однако кажутся на снимке невероятно похожими. Поклонники предположили, что Пелагея и Наталья ходят к
одному косметологу, а, как известно, "уколы красоты" скрадывают индивидуальность. Отметим, что были и те, кто сходства не увидел.
"Как вы похожи 😁🤔 скулы и губы 👄", "Красавицы-подружки!❤️🤗", "Кто это?",
"Одно лицо", "Вы с Пелагеей очень похожи , как сестры ...", "Ой
Не знаю Наталья Полина Вы совсем разные я не вижу внешнего сходства каждая
имеет свой шарм", "Все
стали на одно лицо...", "один
косметолог видимо 😷", "Очень по
доброму щечка к щечке :-)", "Пелагея ! Как хорошо выглядит !!!", "Пелагею
не узнаю....", "я тоже подумала,что сестра ее))потом прочитала,что
Пелагея)))даже не узнала ее)", "А вы еще и похожи!", "и правда
похожи 🤞", "Вот
эта справа Пилагея?", – рассуждали интернет–обыватели.
Отметим, что Пелагея не любит делиться подробностями личной
жизни. Она отказалась от соцсетей и редко бывает на светских мероприятиях так
как предпочитает проводить время рядом с близкими, поэтому ее свежие снимки –
это настоящая редкость.