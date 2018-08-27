Презентация новой пенсионной повестки в ходе совместного заседания Генерального совета и совета глав фракций Единой России стала одним из основных политических событий августа. Эксперты спорят, насколько вырастет рейтинг партии после заявления об этих инициативах и какой именно объем дополнительных средств для Пенсионного фонда они позволят высвободить. Но дело не только и не столько в этом. Инициативы, заявленные партией, – серьезный шаг от ситуативного реагирования к политике ценностей.

Презентация новой пенсионной повестки в ходе совместного заседания Генерального совета и совета глав фракций "Единой России" стала одним из основных политических событий августа. Эксперты спорят, насколько вырастет рейтинг партии после заявления об этих инициативах и какой именно объем дополнительных средств для Пенсионного фонда они позволят высвободить. Но дело не только и не столько в этом. Инициативы, заявленные партией, – серьезный шаг от ситуативного реагирования к политике ценностей.Секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак предложил коллегам-парламентариям "начинать с себя" и с 2019 года отменить все пенсионные преференции для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Это отнюдь не "инициатива на пару предвыборных недель" – всю серьезность своих намерений руководство партии обозначило сразу после того, как прозвучало это заявление. В принятом в тот же день решении Генерального совета "Единой России" говорится: "Поручить фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение в Госдуму и принятие проекта Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон … "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", предусматривающего отмену пенсионных преференций для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы". В решении предлагается "рекомендовать членам партии "Единая Россия", у которых право на соответствующую доплату к пенсии уже возникло или возникнет до внесения изменений в Федеральный закон….в установленном порядке отказаться от выплаты ежемесячной доплаты к пенсии".Эта инициатива отвечает на очень важный, особенно для менталитета русского человека, запрос граждан к власти вообще и парламентариям в частности – поддерживая непопулярные меры, чем ради общественных интересов готовы пожертвовать лично вы? Эффектная реакция на запрос общества практически всегда становится поводом для обвинений в популизме – таков закон политической борьбы. Сейчас такие обвинения прозвучали в адрес "Единой России". Эта критика – конечно, несправедлива.И политик-популист, живущий сегодняшним днем, и государственный деятель, действующий в соответствии с продуманной долгосрочной стратегией, должны реагировать на общественные запросы. Но популист, как правило, стремится свести даже не к минимуму, а к нулю объем ответственности за собственные инициативы. Арсенал потенциальных тем, к которым может обратиться такой политик, очень велик. И если какая-то из них грозит ему слишком большим грузом личной ответственности при скромной отдаче, он практически всегда выберет "более дешевый в обслуживании".Призыв к отмене пенсионных привилегий для депутатов и сенаторов, конечно, будет позитивно оценен многими избирателями. Но его ситуативный эффект для "Единой России" сам по себе не так уж и важен. Рейтинги партии постепенно растут и без этого, и эта тенденция сохраняется уже не первую неделю. На упомянутом августовском совместном заседании был обнародован целый комплекс мер, которые нашли позитивный отклик у избирателей – от предложения передавать средства, изъятые у коррупционеров, на выплату пенсий до сохранения социальных льгот для мужчин от 60 и женщин от 55 лет.Политика, как и история, не знает сослагательного наклонения. Но вполне вероятно, что "Единая Россия" даже без предложения об отмене пенсионных преференций для парламентариев добилась бы примерно того же результата в предвыборных регионах 9 сентября, что получит теперь. Во многих регионах даже 30-процентный уровень поддержки "Единой России" на выборах в законодательные собрания и муниципалитеты вполне адекватен ситуации. Во-первых, бывало и хуже, во-вторых – с учетом одномандатников роль партии в политической системе в целом сохранится. Депутаты и сенаторы-"единороссы" могли бы не отказываться от пенсионных привилегий и при этом не повредить краткосрочным интересам своей партии. Не говоря уже о собственных интересах. Ведь до очередных выборов в Госдуму остается еще около трех лет, и в 2021 году политическая повестка наверняка будет заметно отличаться от нынешней.Почему же Андрей Турчак выступил с предложением расстаться с "депутатскими" пенсионными преференциями? Почему Генеральный совет партии единогласно проголосовал "за"? Почему депутаты Думы, члены Совета Федерации и региональные парламентарии от "Единой России" инициативу очень активно поддержали – достаточно посмотреть на их недавние заявления? Все дело в том, что "Единая Россия" – не просто партия, а важный институт политической системы. А для института всегда значим не только ситуативный результат, но и определенная система ценностей. Такая система ценностей не может появиться сразу, она результат длительной эволюции. Одно из проявлений такой системы ценностей – принцип ответственности, предполагающий, что политик не живет в "башне из слоновой кости", а разделяет с избирателем последствия того курса, который поддерживает и продвигает. Чтобы такой принцип закрепился, первые шаги в этом направлении должна была сделать именно правящая партия. И она их сделала.Именно поэтому не так важно, сколько именно бюджетных средств поможет сэкономить инициатива Турчака. Повторюсь: дело здесь не в ситуативном эффекте (не важно, политическом или финансовом), а в принципиальном, стратегическом выборе. Не в первый раз "Единая Россия" обращается к практикам, значение которых для политической культуры в нашей стране куда выше, чем просто "мода на один сезон". Таковы, например, внутрипартийные праймериз "Единой России" и их постоянная эволюция. Или отказ от "депутатских" пенсий, который мы обсуждаем. Всем, кто хотел бы реальной близости власти к гражданам, еще предстоит оценить, какое значение в долгосрочной перспективе может сыграть нынешняя инициатива "Единой России". Большой путь начинается с первого шага.