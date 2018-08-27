Министерство обороны США в течение пяти следующих лет потратит $1,7 миллиарда на проекты, связанные с искусственным интеллектом. Реализацией программ, подразумевающих использование ИИ-систем при планировании военных операций, займется подведомственный Объединенный центр искусственного интеллекта (JAIC), который начнет работу в сентябре.

Министерство обороны США в течение пяти следующих лет потратит $1,7 миллиарда на проекты, связанные с искусственным интеллектом. Реализацией программ, подразумевающих использование ИИ-систем при планировании военных операций, займется подведомственный Объединенный центр искусственного интеллекта (JAIC), который начнет работу в сентябре.О необходимости активного внедрения инновационных технологии на уровне национальной безопасности в мае сообщил министр обороны США Джим Мэттис, пишет The New York Times. В записке, адресованной президенту Дональду Трампу, он подчеркнул, что США не поспевают за Китаем, который уже реализует оборонные программы с участием ИИ, и рискуют упустить технологическое превосходство.Возымели ли слова Мэттиса действие на Трампа, однозначно сказать нельзя, однако в конце июня Пентагон заявил об учреждении JAIC, на который будут возложены все проекты использования ИИ в военных целях. Помимо $1,7 миллиарда, минобороны США дополнительно вложит в Центр $75 миллионов своего годового бюджета, а его отделения разместятся по всей стране, сообщает газета со ссылкой на информированные источники.В частности, JAIC будет управлять скандально известным Project Maven — проектом Пентагона, который был запущен в апреле 2017 года с целью ускорить интеграцию минобороны США в технологии больших данных и машинного обучения. Весной выяснилось, что ИИ-алгоритмы для анализа данных, поступающих с камер военных дронов, ведомству предоставляет Google. Через несколько месяцев компания, многие сотрудники которой выступали резко против сотрудничества с военными, пообещала отказаться от участия в Project Maven и не использовать свои технологии "во вред".∎ВЭФ: распространение ИИ грозит финансовыми катаклизмами читайте такжеНесмотря на это, отмечает NYT, Пентагон намерен активно наращивать сотрудничество с компаниями Кремниевой долины — помимо Google, в том же Project Maven поучаствовало свыше 20 технологических фирм. Например, этим летом военные начали сотрудничать с Fast.ai — небольшой командой ученых, создавших эффективный ИИ-алгоритм для быстрого анализа огромных объемов информации, собранной со спутников и беспилотников.