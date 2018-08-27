В Кремле пообещали изучить новые антироссийские санкции, которые США ввели из-за отравления Скрипалей в британском Солсбери.

В Кремле пообещали изучить новые антироссийские санкции, которые США ввели из-за отравления Скрипалей в британском Солсбери."Пока мы должны понять, в чем будут реально выражаться эти новые рестрикции, каких действий в интересах Российской Федерации они потребуют", — сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом он напомнил, что глава государства уже "неоднократно заявлял, что он будет делать на фоне подобных недружественных шагов".27 августа вступают в силу объявленные ранее США санкции против России по обвинению в применении химического оружия. Американские власти убеждены, что Россия причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и таким образом нарушила Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года. В числе новых ограничительных мер запрет на поставки в Россию товаров оборонного значения, военной электроники, беспилотников, авиадвигателей. В ноябре может быть введен второй, более жесткий пакет этих санкций. В этом случае запрет может затронуть экспорт и импорт товаров, а также кредитование российских юридических лиц.Россия неоднократно отвергала любые обвинения в свой адрес в причастности к инциденту в Солсбери и предлагала провести совместное расследование произошедшего. Однако Лондон на это не соглашается.