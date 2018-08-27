Площадь возгорания в жилой многоэтажке в подмосковном Королеве по состоянию на 8:30 составляет 300 квадратных метров. Пожарные вывели из дома десять человек, остальные эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.

Площадь возгорания в жилой многоэтажке в подмосковном Королеве по состоянию на 8:30 составляет 300 квадратных метров — такие данные приводит на своем сайте областной главк МЧС. Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Ленинской поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 6:26. По состоянию на 7:35 площадь горения составляла 230 квадратных метров, затем увеличилась.Сообщалось, что возгорание произошло на кровле семиэтажного жилого дома, пожару присвоен второй повышенный номер сложности. Всего в доме проживают 210 человек. Пожарные вывели из дома десять человек, остальные эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.