Видимость на участке автодороги составляет не более 700 метров

Видимость на участке автодороги составляет не более 700 метровСкорость движения по трассе М-7 в Петушинском районе Владимирской области ограничена до 70 км/ч в связи с природным пожаром, сообщает ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».Из-за задымления видимость на участке автодороги с 104 по 111 км составляет не более 700 метров. Сообщается, что метки об ограничении скорости движения выставлены в сервисе «Яндекс.Карты».По состоянию на 20:00 26 августа пожар локализован на общей площади 500 га, из которых 300 га составляет площадь активного тления. Для тушения огня за минувшие сутки от МЧС привлекался вертолет Ка-32, от Минобороны РФ — два вертолета Ми-8 и два самолета Ил-76.МЧС рекомендует по возможности вывезти из задымленной территории детей и пожилых людей. Жителям задымленных территорий необходимо разными способами повышать влажность в квартире. Ночью и утром окна следует держать закрытыми, а открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей.