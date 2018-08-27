Опубликованы трейлеры новых сезонов сериалов телеканала HBO. В их числе – и Игра престолов.

Опубликованытрейлеры новых сезонов сериалов телеканала HBO. В их числе – и "Игра престолов".Актеры любимого миллионами сериала уже назвали восьмой,финальный сезон самым кровавым из всех. На кадрах – и трогательные объятия Джона Сноу иего сестры Сансы, и смертоносные драконы и другие герои фантастического фильма. Также в проморолике на YouTube – кадры из третьего сезона "Настоящегодетектива", второго сезона "Большой маленькой лжи" и других сериалов.