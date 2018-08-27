Известный в прошлом футболист, бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн арестован транспортной полицией. Бронзовый призер чемпионата Европы-1996 был задержан на станции Дарем по подозрению в сексуальных домогательствах в поезде, следовавшем из Йорка.

Известный в прошлом футболист, бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн арестован транспортной полицией. Бронзовый призер чемпионата Европы-1996 был задержан на станции Дарем по подозрению в сексуальных домогательствах в поезде, следовавшем из Йорка.Как сообщает британское издание The Sun, пострадавшая женщина утверждает, что 51-летний Гаскойн притрагивался к ней "ненадлежащим образом". Отмечается, что позже бывший футболист был отпущен до завершения расследования.Гаскойн имеет проблемы с алкоголем и законом. В 2016 году он был госпитализирован после драки в лондонском отеле. В состоянии сильного алкогольного опьянения он приставал к женщинам. Возникла драка, в ходе которой Пол был сброшен с лестницы. Также ранее Гаскойн был оштрафован за нападение на человека и нарушении общественного порядка и подвергался штрафу за преследование бывшей подруги.