Установлено, что мужчина похитил зеркала с четырех автомобилей «БМВ», причинив общий материальный ущерб на сумму более 250 тысяч рублей...

Сотрудники полиции ОМВД России по району Хамовники задержали подозреваемого в кражах зеркальных элементов с дорогостоящих автомобилей.В дежурную часть отдела полиции поступили заявления от жителей столицы о кражах зеркальных элементов с личных автомобилей, припаркованных на Фрунзенской набережной, 3-й Фрунзенской и Большой Пироговской улице.При патрулировании территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого на улице Льва Толстого. Им оказался 37-летний неоднократно судимый москвич.Установлено, что мужчина похитил зеркала с четырех автомобилей «БМВ», причинив общий материальный ущерб на сумму более 250 тысяч рублей. Похищенное имущество злоумышленник продал, а вырученными деньгами распорядился по собственному усмотрению.Отделом дознания ОМВД России по району Хамовники возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемого к аналогичным противоправным деяниям.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60