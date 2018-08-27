Злоумышленник в ночное время приехал на территорию стоянки и, пользуясь тем, что припаркованный транспорт находится без присмотра, снял с автомашин аккумуляторы...

Сотрудники ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы задержали 25-летнего жителя Зеленограда по подозрению в краже аккумуляторных батарей с автомашин.В полицию поступило сообщение от представителя одной из организаций о краже восьми аккумуляторных батарей стоимостью 60 тысяч рублей с четырех автомашин – бункеровозов, припаркованных на автостоянке в проезде 4921 Зеленограда.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на территории Московской области.Как было установлено, злоумышленник в ночное время приехал на территорию стоянки и, пользуясь тем, что припаркованный транспорт находится без присмотра, снял с автомашин аккумуляторы, погрузил их в арендованную машину и скрылся.В ходе дальнейшей работы с задержанным следствие установило еще 2 эпизода аналогичной противоправной деятельности. Ущерб в этом случае превысил 27 тысяч рублей. Похищенное частично изъято.По данным фактам дознавателем территориального отдела полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31