Герцогиня Кембриджская впервые показалась на публике с тех пор, как крестила младшего сына Луи. Кейт Миддлтон запечатлели в обществе королевы Великобритании.

ГерцогиняКембриджская впервые показалась на публике с тех пор,как крестила младшего сына Луи. Кейт Миддлтон запечатлели в обществе королевыВеликобритании.Исчезнувшая изобъективов камер почти на полгода, супруга принца Уильяма показалась в свете. Насделанных репортерами снимках видно, что Кейт сидит на пассажирском сиденье автомобиля рядом с Елизаветой II.Они отправиилсь на службу, котораяпроходила в церкви Крати Кирк. Вместе с ними на богослужение, но в другихмашинах, приехали принц Чарльз, графиня Уэссекская Софи, Луиза Виндзор,принцесса Анна, Тимоти Лоренс, Отем и Питер Филлипс. Дети герцога и герцогиниКембриджских остались дома с няней, сообщает пишет The Sun.Пользователи Сети отметили, что Миддлтонотлично выглядит и материнство ей к лицу. По словам поклонников королевскойсемьи, Кейт светится от счастья и по-королевскихороша.Ранее отмечалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям неявляются законными представителями собственных детей. Все решения, касающиесянастоящего и будущего пятилетнего Джорджа, трехлетней Шарлотты ичетырехмесячного Луи, принимает Елизавета II. В случае ее смертизаконным представителем малышей до достижения ими совершеннолетия станетследующий монарх, сын Елизаветы Чарльз.