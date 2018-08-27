Герцогиня
Кембриджская впервые показалась на публике с тех пор,
как крестила младшего сына Луи. Кейт Миддлтон запечатлели в обществе королевы
Великобритании.
Герцогиня
Кембриджская впервые показалась на публике с тех пор,
как крестила младшего сына Луи. Кейт Миддлтон запечатлели в обществе королевы
Великобритании.
Исчезнувшая из
объективов камер почти на полгода, супруга принца Уильяма показалась в свете. На
сделанных репортерами снимках видно, что Кейт сидит на пассажирском сиденье автомобиля рядом с Елизаветой II.
Они отправиилсь на службу, которая
проходила в церкви Крати Кирк. Вместе с ними на богослужение, но в других
машинах, приехали принц Чарльз, графиня Уэссекская Софи, Луиза Виндзор,
принцесса Анна, Тимоти Лоренс, Отем и Питер Филлипс. Дети герцога и герцогини
Кембриджских остались дома с няней, сообщает пишет The Sun.
Пользователи Сети отметили, что Миддлтон
отлично выглядит и материнство ей к лицу. По словам поклонников королевской
семьи, Кейт светится от счастья и по-королевски
хороша.
Ранее отмечалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям не
являются законными представителями собственных детей. Все решения, касающиеся
настоящего и будущего пятилетнего Джорджа, трехлетней Шарлотты и
четырехмесячного Луи, принимает Елизавета II. В случае ее смерти
законным представителем малышей до достижения ими совершеннолетия станет
следующий монарх, сын Елизаветы Чарльз.