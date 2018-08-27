Президент России Владимир Путин провел минувшие выходные в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу и главы ФСБ Александра Бортникова. По словам Дмитрий Пескова, глава государства походил по горам, полюбовался красотами.

Президент России Владимир Путин провел минувшие выходные в Туве (ФОТО).Как рассказал телеканалу "Россия 24" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент по пути в Кемерово заехал в Туву и провел выходные на Енисее. По словам Пескова, "это был туризм — видовой, природный туризм". Глава государства "походил по горам, полюбовался красотами".В поездке Путина сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и глава ФСБ Александр Бортников, а также директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол. Песков пообещал, что в течение дня на сайте Кремля будут опубликованы фотографии из путешествия президента.В прошлом году Путин также побывал в Туве. Он рыбачил на каскаде горных озер, занимался подводной охотой, загорал и сплавлялся по горным рекам.