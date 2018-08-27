Беременная участница
Дома-2 Алена Рапунцель продемонстрировала округлившиеся формы. Девушка устроила фотосессию у бассейна, опубликовав снимки
на своей странице в Instagram.
Беременная участница
"Дома-2" Алена Рапунцель продемонстрировала округлившиеся формы. Девушка устроила фотосессию у бассейна, опубликовав снимки
на своей странице в Instagram.
Участница реалити-шоу
поделилась в своем микроблоге серией снимков. Она ответила на самый популярный вопрос среди ее
подписчиков: какой у нее срок беременности.
"Многие из вас часто
интересуются, какой у меня срок, так вот – 17 неделек моему сладенькому
карапузику", – написала Алена. Рассказала Рапунцель и о занятиях спортом
во время беременности.
"Я очень люблю лето, а лето для
меня значит – море, так как я из морского города Владивостока. Я очень
люблю плавать. Во время занятия этим видом спорта работают все группы мышц", -
поделилась участница "Дома-2". Она добавила, что очень часто женщины в
интересном положении посещают занятия аквааэробикой для будущих мам. "Главное,
соблюдать разумные меры предосторожности: избегать резких перепадов
температуры, больших нагрузок и интенсивных тренировок", – написала Алена.
Отметим, совсем недавно
Рапунцель заявила, что не готова строить новые отношения на проекте. Девушка
призналась, что сейчас она полностью
занимается собой и будущим малышом, и искать любовь, пока находится в
положении, не будет.
Напомним, что отцом ребенка
Алены является участник "Дома-2" Илья Яббаров. Последние месяцы
молодые люди то объявляют себя парой, то скандалят и говорят о расставании.