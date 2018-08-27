Беременная участница Дома-2 Алена Рапунцель продемонстрировала округлившиеся формы. Девушка устроила фотосессию у бассейна, опубликовав снимки на своей странице в Instagram.

Беременная участница"Дома-2" Алена Рапунцель продемонстрировала округлившиеся формы. Девушка устроила фотосессию у бассейна, опубликовав снимкина своей странице в Instagram.Участница реалити-шоуподелилась в своем микроблоге серией снимков. Она ответила на самый популярный вопрос среди ееподписчиков: какой у нее срок беременности."Многие из вас частоинтересуются, какой у меня срок, так вот – 17 неделек моему сладенькомукарапузику", – написала Алена. Рассказала Рапунцель и о занятиях спортомво время беременности."Я очень люблю лето, а лето дляменя значит – море, так как я из морского города Владивостока. Я оченьлюблю плавать. Во время занятия этим видом спорта работают все группы мышц", -поделилась участница "Дома-2". Она добавила, что очень часто женщины винтересном положении посещают занятия аквааэробикой для будущих мам. "Главное,соблюдать разумные меры предосторожности: избегать резких перепадовтемпературы, больших нагрузок и интенсивных тренировок", – написала Алена.Отметим, совсем недавноРапунцель заявила, что не готова строить новые отношения на проекте. Девушкапризналась, что сейчас она полностьюзанимается собой и будущим малышом, и искать любовь, пока находится вположении, не будет.Напомним, что отцом ребенкаАлены является участник "Дома-2" Илья Яббаров. Последние месяцымолодые люди то объявляют себя парой, то скандалят и говорят о расставании.