Певец хотел бы стать папой. Чем он хуже Сергея Лазарева, Максима Галкина и Филиппа Киркорова, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей?!

Певец хотел бы стать папой. Чем он хуже Сергея Лазарева, Максима Галкина и Филиппа Киркорова, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей?!Борису Моисееву 64 года. Он богат – есть шикарная квартира в центре Москвы, квартира в Юрмале, дача в Подмосковье. Но кому lостается все это добро?"Не решился усыновить ребенка, так как в молодости жил в сумасшедшем ритме, а когда очнулся и понял, что хочу стать папой, было уже поздно. Очень жалею об этом. Хотя и не от кого было иметь детей... Сейчас можно запросто воспользоваться услугами суррогатной мамы, а еще 10 лет назад – другие времена. Становится папой сегодня, конечно, нельзя. Годы не те, да и здоровье. Завидую Алле Пугачевой – у нее такие прекрасные детки", – цитирует Моисеева журнал .Напомним, что перенеся в 2010 году инсульт, после которого перестали действовать верхняя губа и левая рука, артист не смог восстановиться. Он мечтал вернуться на сцену, открыть хореографическую школу, но, видимо, теперь это все в прошлом. К тому же он не отказался от сигарет. Основной ушения мозгового кровообращения специалисты Научного центра неврологии РАМН назвали сильное переутомление и настаивали на полном отказе от спиртного и курения, иначе с певцом может случиться еще один инсульт, гораздо более сильный, а в результате он уже не сможет ни говорить, ни двигаться.Ясновидящая Кажетта Ахмеджанова предупредила артиста, что в период с 2020 по 2022 год есть вероятность нового кризиса: "Вижу, если не предотвратить ситуацию заранее, существует угроза повторного инсульта. Но камни показывают, что встретится очень сильный врач, который поможет привести организм в порядок и вернутся к обычной жизни"