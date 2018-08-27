Филипп Киркоров изъял из эфира RU.TV клип на песню Цвет настроения синий. Судя по всему, певец не согласен с политикой музыкального телеканала.

Филипп Киркоров изъял из эфира RU.TV клип на песню "Цветнастроения синий". Судя по всему, певец не согласен с политикой музыкальноготелеканала.Как компетентно сообщает телеграм-канал Super.ru со ссылкойна пресс-службу артиста, Киркоров решил отозвать права на трансляцию композициииз-за эпизода с участием рэпера Тимати. Таким образом король поп-сценыотреагировал на новость о том, что в одном из эпизодов его роликазаретушировали лицо рэп– исполнителя, где тот предстает в образе многодетногоотца.По разным данным, татуированный артист попал в черный списоктелеканала из-за того, что ранее отказался от дуэта с сыном владельца RU.TV Владимира Кисилева – вокалистом ЮрКисом. Якобы таким образом последнийпытался раздавить основателя BlackStar, отомстить ему.Отметим, что выход прошлой весной провокационного клипа на песню ФилиппаКиркорова "Цвет настроения синий" стал одним из самых обсуждаемыхсобытий в мире российского шоу-бизнеса. По сюжету ролика поп-корольизображает молодого хулигана, который отправляется гулять по улицам сприятелями. По дороге компания буянит, грабит, а герой Филиппа не раздемонстрирует прохожим средний палец.Кстати, этих самых пешеходов и изобразили представителиотечественной эстрады: рэпер Тимати, певцы Ольга Бузова и Николай Басков, продюсерЯна Рудковская с младшим сыном Сашей, телеведущий Иван Ургант. Однако не всемпроисходящее на экране пришлось по нраву. Филиппа Киркорова раскритиковали заматерную ругань, неприличные жесты и асоциальное поведение в клипе.