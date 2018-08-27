Постоянные стрессы, вызванные затянувшимся бракоразводным процессом, довели Анджелину Джоли до истощения. Внешний вид актрисы, заснятой папарацци во время прогулки, ужаснул поклонников.

Постоянные стрессы, вызванные затянувшимся бракоразводнымпроцессом, довели Анджелину Джоли до истощения. Внешний вид актрисы, заснятойпапарацци во время прогулки, ужаснул поклонников.Бракоразводный процесс и попытки очернить бывшего супругавысасывают остатки сил из Анджелины Джоли. Поклонники переживают за артистку иподозревают, что она близка к анорексии.Бурное обсуждение в Сети вызвал снимок актрисы в трикотажномплатье карамельного оттенка, не скрывающем фигуру. Папарацци засняли Джоли,когда она отправилась на воскресный ланч с 14-летним сыном Паксом. Актриса выглядитхудой и изможденной. Поклонников ее состояние шокировало – они отметили, что из-засильной худобы артистка выглядит старше своего возраста.Некоторые, впрочем, сочли, что актриса выглядит оченьсексуально. Особенно им понравилось, что Джоли снова появилась на публике безбюстгальтера – так что наблюдатели не упустили возможности обменяться мнениямипо поводу груди артистки.Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут оформить развод уже двагода. Оба супруга, не стесняясь, выливают друг на друга тонны компромата, чтобывыбить опеку над детьми. Несмотря на то, что поначалу судьи были на сторонематери, Джоли своим поведением заставляет их изменить свою позицию. Недавно появилась информация, что актриса былагоспитализирована с психическим расстройством. Анджелина морит себя голодом иотказывается принимать пищу.А суд тем временем встает на сторону Питта. Артисту ужепозволили видеться с детьми через день и общаться с ними по телефону в любоевремя. Такое решение Джоли отнюдь не обрадовало,пишет Teleprogramma.pro.