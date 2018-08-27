54-летняя исполнительница в очередной раз доказала, что она — женщина без комплексов. Милявская опубликовала в микроблоге видео, где она плавает в бассейне.

54-летняя исполнительница в очередной раз доказала, что она —женщина без комплексов. Милявская опубликовала в микроблоге видео, где она плавает вбассейне.В подписи к видео Лолитаотметила, что выложить его в Instagram предложил ей супруг Дмитрий Иванов. "Речная жаба к Вашим услугам))" – подписала ролик звезда.В кадре Милявскаяпоказывает морскую звезду, называя при этом себя "жабищей". Однакомуж с таким определением явно не согласен. "Нет, нет, нет! Ну какая жаба?Морская звезда!" – заявил избранник знаменитости.Поклонники тут жеодарили певицу массой комплиментов. Многие отметили, что артистка – в отличнойфизической форме. К слову, месяц назад Лолита рассказала, что похуделана десять килограммов. По словам певицы, она обрела стройную фигуру,проведя две недели за работой на земельном участке своего дома в Болгарии."Красавица с прекрасным чувством юмора. Обожаю вас","Пускай юные русалки завидуют такой роскошной Афродите!", "Мужа надо слушать!!!Никакая жаба, а настоящая звёздочка!!!", "Приятного заплыва, царевна!", "Выбожественная женщина", – прокомментировали видео фолловеры. За паручасов ролик Милявской посмотрели более 155 тысяч раз.Отметим,Лолита обладает прекрасным чувством юмора и не боится шутить над собой. Крометого, она является одной из самых экстравагантных исполнительниц отечественнойсцены.