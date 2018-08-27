54-летняя исполнительница в очередной раз доказала, что она —
женщина без комплексов. Милявская опубликовала в микроблоге видео, где она плавает в
бассейне.
54-летняя исполнительница в очередной раз доказала, что она —
женщина без комплексов. Милявская опубликовала в микроблоге видео, где она плавает в
бассейне.
В подписи к видео Лолита
отметила, что выложить его в Instagram предложил ей супруг Дмитрий Иванов. "Речная жаба к Вашим услугам))" – подписала ролик звезда.
В кадре Милявская
показывает морскую звезду, называя при этом себя "жабищей". Однако
муж с таким определением явно не согласен. "Нет, нет, нет! Ну какая жаба?
Морская звезда!" – заявил избранник знаменитости.
Поклонники тут же
одарили певицу массой комплиментов. Многие отметили, что артистка – в отличной
физической форме. К слову, месяц назад Лолита рассказала, что похудела
на десять килограммов. По словам певицы, она обрела стройную фигуру,
проведя две недели за работой на земельном участке своего дома в Болгарии.
"Красавица с прекрасным чувством юмора. Обожаю вас",
"Пускай юные русалки завидуют такой роскошной Афродите!", "Мужа надо слушать!!!
Никакая жаба, а настоящая звёздочка!!!", "Приятного заплыва, царевна!", "Вы
божественная женщина", – прокомментировали видео фолловеры. За пару
часов ролик Милявской посмотрели более 155 тысяч раз.
Отметим,
Лолита обладает прекрасным чувством юмора и не боится шутить над собой. Кроме
того, она является одной из самых экстравагантных исполнительниц отечественной
сцены.