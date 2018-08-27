Более чем на 5 часов задержался чартерный рейс Анапа-Пермь, на котором домой должны были вернуться 210 детей.

Более чем на 5 часов задержался чартерный рейс Анапа-Пермь, на котором домой должны были вернуться 210 детей, сообщает ТАСС.Самолет А-321 компании Red Wings должен был вылететь из аэропорта Анапы в 12:35 по московскому времени, однако из-за неисправности судна было решено перенести вылет на 17:00. Пассажиры рейса — ребята, отдыхающие в детских лагерях. На время ожидания дети вернулись в центры отдыха.Сейчас регистрация на рейс Анапа-Пермь завершена. Расчетное время прибытия – 22:05.