Новый этап ремонта. Во Владимире ограничили движение еще на одном участке трассы М7. Теперь водителям придется стоять в пробке не только в районе поворота на поселок Содышка и моста через Рпень, но и около Обувной фабрики. Ради чего мы с вами терпим неудобства? И когда Пекинка предстанет в обновленном виде? Узнал Константин Миронов.

Новый этап ремонта. Во Владимире ограничили движение еще на одном участке трассы "М7". Теперь водителям придется стоять в пробке не только в районе поворота на поселок Содышка и моста через Рпень, но и около Обувной фабрики. Ради чего мы с вами терпим неудобства? И когда "Пекинка" предстанет в обновленном виде? Узнал Константин Миронов.40 километров в час. С такой скоростью предлагают дорожники двигаться автомобилистам по "Пекинке". Но в "часы пик" люди могут только мечтать об этой скорости. Федеральная трасса с 25 августа дополнилась еще одним участком ремонта. А значит, еще одной пробкой. Теперь выезжать заранее нужно и тем, чей путь пролегает мимо обувной фабрики. Вместе четырех полос здесь теперь две.Михаил: "Есть затруднения, но они носят временный характер, когда светофор открывается, тогда они у нас образуются (пробки), а когда люди проезжают, её вообще нет. В основном, утром и вечером".А это уже поворот на поселок Содышка. Здесь водителям тоже стоит быть аккуратнее. На километровом участке до моста через Рпень движение переключили с правой стороны на левую, на которой уже успели положить новенький асфальт. Работы, которые ведутся на обочине дороги, не мешают проезду автомобилей. Но затруднение движения по-прежнему сильное. Даже в дообеденное время пробка начинается от поворота на Семязино. Не все автомобили выдерживают такого долгого простоя и банально закипают. Пробку можно было преодолеть быстрее, если бы водители вежливее относились друг к другу и не объезжали по обочине. В результате, в одну полосу сливаются не две, а три, а иногда даже четыре. К тому же, это создает аварийную ситуацию. Терпеть неудобства автолюбителям придётся до октября. Но, как показал случайный опрос, в большинстве своем они готовы.Егор Жижаев: "Полчаса где-то, практически, да, каждый день. Жертвы такие, в принципе, обоснованны. Если дорога будет хорошая, то почему бы и нет, не постоять".Арман: "Если это в перспективе приведет к благому результату, то нормально конечно", – "А подолгу стоите?" - "Да не особо, конечно, не сказать, что напрягаемся мы".Всего на ремонт 11 километров дороги потратят примерно 1,9 миллиарда рублей. Работы планируют завершить в следующем году. В планах дорожников строительство парковочных карманов, полос разгона, а также строительство ливневой канализации и двух надземных пешеходных переходов, в районе станции Юрьевец и комбината Тепличный.Юлия Зубкова, пресс-секретарь ФКУ Упрдор "Москва-Нижний Новгород": "На участке с 16 по 18 км выполняются работы по переустройству инженерных коммуникаций, по расширению проезжей части дороги для устройства дополнительной полосы движения (от моста через реку Рпень на подъем), На участке с 10 по 11 км выполняются работы по замене водопропускной трубы, по расширению проезжей части дороги для устройства переходно-скоростных полос".Основная цель ремонта, как дают понять дорожники, это безопасность автомобилистов и пешеходов. По статистике, М7 Волга - одна из самых аварийных из федеральных трасс. И между собой люди давно ее прозвали "трассой смерти".