Число пострадавших во время землетрясения на западе Ирана увеличилось более чем вдвое - до 140 человек; один погиб. Ранее сообщалось о 60 раненых.

Число пострадавших во время землетрясения на западе Ирана увеличилось более чем вдвое — до 140 человек; один погиб. Ранее сообщалось о 60 раненых.Эпицентр землетрясения располагался в 30 километрах к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра. Десятки зданий разрушены, идут спасательные работы.Это землетрясение также почувствовали жители Багдада и нескольких других иракских провинций, сообщает РИА Новости.