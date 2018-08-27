Госкорпорация Росатом вместе с Национальным исследовательским ядерным университетом разрабатывает возможность просвечивать реакторы АЭС с помощью космических лучей. Эта технология дистанционной диагностики называется мюонной томографией ядерных реакторов.

Госкорпорация "Росатом" вместе с Национальным исследовательским ядерным университетом разрабатывает возможность просвечивать реакторы АЭС с помощью космических лучей. Эта технология дистанционной диагностики называется мюонной томографией ядерных реакторов.Как следует из материалов на сайте закупок Росатома, должны быть подготовлены техническое задание на проект "Мюонная томография ядерных реакторов", его презентация, календарный план; определены расходы​​​, сообщает РИА Новости.Наиболее известным приложением метода мюонной томографии (мюоны — заряженные частицы, возникающие в результате столкновения космических лучей с ядрами атомов и образующиеся каждую секунду в верхних слоях атмосферы) стало изучение внутренних полостей египетских пирамид.В конце 2017 года благодаря этому способу физики нашли в крупнейшей из них пирамиде Хеопса ранее неизвестную область пустоты, которая может быть тайной гробницей или проходом в нее. Практическое применение мюонная томография нашла при изучении состояния аварийных энергоблоков японской АЭС "Фукусима-1".В российском проекте метод мюонной диагностики предлагается применять с помощью мобильных годоскопов. Эти приборы позволят в режиме реального времени отследить изменения на ядерных реакторах.