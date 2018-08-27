На кортах Нью-Йорка продолжаются матчи Открытого чемпионата США по теннису. Российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел первый раунд заключительного турнира сезона серии Большого шлема, победив испанца Альберта Рамоса-Виньоласа.

На кортах Нью-Йорка продолжаются матчи Открытого чемпионата США по теннису. Российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел первый раунд заключительного турнира сезона серии "Большого шлема", победив испанца Альберта Рамоса-Виньоласа.Россиянин одержал победу по итогам трех сетов – итоговый счет 6:3, 6:2, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 48 минут. Теперь имеющий 27 номер посева на турнире Хачанов встретится с победителем пары Жиль Мюллер (Люксембург) – Лоренцо Сонего (Италия).