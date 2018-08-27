«Ростелеком» обеспечил беспроводной доступ в интернет на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня»-2018. Фестиваль проходит с 24 августа по 2 сентября на Красной площади в Москве.

Ростелеком обеспечил беспроводной доступ в интернет на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня-2018. Фестиваль проходит с 24 августа по 2 сентября на Красной площади в Москве.Специалисты компании установили на Красной площади 28 точек Wi-Fi стандарта 802.11ac, которые обеспечивают бесшовный доступ в сеть на всей территории Фестиваля на скорости до 1.3 Гб/сек. Это техническое решение позволяет одновременно подключить к сети до шести тысяч пользователей, которые смогут свободно перемещаться по фестивальной площадке, сохраняя стабильное соединение.Александр Абрамков, вице-президент – директор Макрорегионального филиала Центр ПАО Ростелеком: Такие крупные мероприятия, как фестиваль Спасская башня, уже сложно представить без гостевого Wi-Fi. И пятый год подряд Ростелеком обеспечивает бесплатным интернетом гостей и организаторов этого праздника. Благодаря качественному высокоскоростному доступу в сеть зрители смогут свободно делиться фото и видео в социальных сетях и вести онлайн-трансляции. И в этом году впервые в нашей сети смогут авторизоваться владельцы зарубежных мобильных номеров.Ежегодно на Спасскую башню приезжает около 75 тысяч гостей, а всего в дни Фестиваля Красную площадь посещают более полумиллиона человек. В 2018 году на фестивале выступают 22 военно-оркестровых и творческих коллективов, всего более 1600 участников – представители 15 стран мира. Аудитория официальной прямой трансляции Фестиваля в 2017 году превысила 6,5 млн человек.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. Компания лидирует на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг доступа в интернет превышает 13,0 млн, а платного ТВ – более 10,0 млн, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания – признанный технологический лидер в разработке и внедрении инновационных решений для: электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Выручка Группы компаний за первые 6 мес. 2018 г. составила 153,6 млрд руб., OIBDA составила 30,5% от выручки и достигла 46,9 млрд руб., что принесло компании чистую прибыль более 7,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.