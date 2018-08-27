Сбербанк и правительство Московской области договорились о сотрудничестве и определили направления взаимодействия банка и региональных властей. Документ подписали заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов и заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

Сбербанк и правительство Московской области договорились о сотрудничестве и определили направления взаимодействия банка и региональных властей. Документ подписали заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов и заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.Подписание прошло на форуме "Территория бизнеса", организованном Университетом "Синергия" при поддержке правительства Московской области. Партнером форума выступил ПАО Сбербанк."Наше сотрудничество с руководством столичного региона развивается успешно. Поэтому мы решили учесть уже имеющиеся положительные результаты, и расширить его объемы, охватить большее число сфер жизни Подмосковья", — сообщил Анатолий Попов.Согласно документу, Сбербанк и областное правительство будут сотрудничать в самых разных сферах — от коммунального хозяйства до спорта.Стороны договорились о возможной реализации проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры, строительству и реконструкции образовательных учреждений, строительству и реконструкции объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе в формате государственно-частного партнерства. Будет рассмотрена «возможность использования технологий ПАО Сбербанк по многоуровневому расщеплению платежей в сфере жилищно-коммунального хозяйства с целью минимизации роста дебиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями», говорится в документе.Стороны рассмотрят возможность сотрудничества в обновлении парков пассажирского транспорта и коммунальной техники. Предполагается применение лизинга и участие АО "Сбербанк Лизинг".В интересах властей Подмосковья Сбербанк примет участие в отборе финансовой организации для выпуска, размещения, обращения и погашения государственных облигаций, в том числе в отборе Генерального агента для их размещения. Планируется рассмотреть возможность реализации проекта "Безналичный мир" в образовательных учреждениях, спортивно-оздоровительных комплексах, учреждениях здравоохранения и многофункциональных центрах Московской области. Проект предусматривает развитие систем безналичных платежей, а также заключение договоров с организациями на эквайринг, зарплатное и рассчетно-кассовое обслуживание, и прием платежей.Сбербанк и правительство Московской области обсудят возможность разработки и запуска программы субсидирования процентной ставки по ипотечному кредитованию для работников бюджетной сферы Подмосковья.Сбербанк и областные власти проведут обучение руководителей и сотрудников Министерства здравоохранения Подмосковья и подведомственных министерству учреждений. Будет рассмотрена возможность реализации проекта "Внедрение Бережливого производства в медицинских учреждениях Московской области". Кроме того, предполагается сотрудничество при закупках медицинского оборудования для государственных медучреждений Подмосковья с участием АО "Сбербанк Лизинг".Сбербанк и власти региона проведут обучение руководителей и сотрудников Министерства образования Московской области и подведомственных Министерству учреждений по реализации проектов, направленных на повышение финансовой грамотности социально незащищенных слоев населения.Сбербанк планирует принять участие в значимых спортивных мероприятиях Московской области, а также рассмотрит возможность реализации проектов по продвижению в регионе массового спорта.