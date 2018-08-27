Маршрут прошел по самым живописным набережным столицы. Состязания стали генеральной репетицией главного бегового события года, которое состоится в сентябре. Кто и как преодолевал дистанцию?
Маршрут прошел по самым живописным набережным столицы. Состязания стали генеральной репетицией главного бегового события года, которое состоится в сентябре. Кто и как преодолевал дистанцию?
— Я Эдика привел.
— Этого сумасшедшего?
— Да!
Они и правда уже жить не могут без спорта. Каждый день — пробежки, каждый год — новые личные рекорды. Сегодня — очередной повод проверить себя. Полумарафон "Лужники" дал старт почти семи тысячам участников.
— Это зарядка, бодрость — и ничего не нужно. Замечательный наш город, кроссовки — и побежал!
— Мне уже 64 года, я бегаю уже 50 лет.
— Просто душевно отдыхаешь на полумарафоне!
Двадцать один километр и 100 метров — по самым живописным местам и набережным Москвы. Вместе с бегунами в полумарафоне приняли участие и особые спортсмены на хэндбайках и гоночных колясках. Первый победитель среди мужчин пересек финиш уже через час с небольшим.
— Я не предполагал, что будет так жарко. В нормальных условиях я бы, наверное, сбегал на час пять, а так — час шесть!
— Секрет такой: 220 километров в неделю набегаешь — и будешь так бежать!
Среди женщин первой пришла Елена Седова — 1 час 18 минут 22 секунды. Прибывавшие участники скрывать чувства были не в силах.
— Ну что, друзья — полумарафон есть, остался марафон, я безумно счастлив!
— Очень сложная трасса, последнее воскресенье лета, просто зной!
— Преодоление себя — то есть, это не 10, вроде пробежал и не почувствовал, а вот прямо заходит так, как надо — через себя, через не могу!
— А я могу — и я бегу!
Для Кристины и Андрея этот полумарафон — и вовсе свадебный: познакомились во время пробежки, а вчера стали мужем и женой. Поэтому и наряд сегодня — праздничный.
— Догоняют, поздравляют, кричат: "Молодожены, горько!" Мы там еще останавливались, целовались, потому что там толпа кричит!
Но расслабляться бегунам рано: впереди — главный старт года. Для участников полумарафон в "Лужниках" — это еще и последний этап в подготовке к Московскому марафону. Почетные 42 километра 195 метров им предстоит пробежать уже 23 сентября.