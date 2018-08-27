Стало известно, чьим стилем вдохновляется жена принца Гарри. Кумира герцогини Сассекской назвала модная стилистка Алекс Лонгмор.

Стало известно, чьим стилем вдохновляетсяжена принца Гарри. Кумира герцогини Сассекской назвала модная стилистка АлексЛонгмор.Эксперт назвалаголливудскую актрису, которую копирует Меган. По ее словам, одежда герцогиниСассекской очень похожа на наряды Анжелины Джоли,а иногда даже копирует их."Крой, стильи даже цветовая палитра – все как у Анжелины", – цитирует Лонгмор Independent.При этом она имела в виду приталенные пальто, черные костюмы, юбку-карандаш инюдовые туфли-лодочки.Кроме того, модный эксперт отметила, что даже в выборе макияжа Марклтоже похожа на актрису. Обе женщины предпочитают естественные цвета и наносят минимумкосметики.Отметим, что Меганвыбрала себе довольно опасный пример для подражания. Ведь на фоне развода с БрэдомПиттом все говорят о психической нестабильности Анджелины Джоли. И если женапринца Гарри безотчетно будет брать с актрисы пример не только в стиле, но и вжизни, то и у нее возможен разлад в семье.Напомним, ранее в июле герцогиню Сассекскую уличили в подражании младшей сестре КейтМиддлтон, Пиппе. МеганМаркл пришла с мужем на благотворительный матч поло с маленьким плетенымклатчем c коричневым кожаным ремнем марки J.Crew. Такой же аксессуар заметили уПиппы Миддлтон еще во время Уимблдонского турнира.