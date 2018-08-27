Вратарь сборной России по хоккею и клуба НХЛ Коламбус Блю Джекетс Сергей Бобровский признан лучшим голкипером мира. Опрос проводился среди болельщиков Национальной хоккейной лиги.

Вратарь сборной России по хоккею и клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский признан лучшим голкипером мира. Опрос проводился среди болельщиков Национальной хоккейной лиги.Официальная телесеть НХЛ провела опрос пользователей, которые назвали Сергея Бобровского лучшим среди действующих вратарей мира, сообщает ТАСС. Участников опроса не смутило, что клуб Бобровского неудачно выступил в последнем розыгрыше Кубка Стэнли. "Коламбус" проиграл в первом раунде будущему победителю "Вашингтон Кэпиталз" 2:4.Второе место в опросе занял вратарь "Вашингтона" канадец Брэйден Холтби. На третьем месте еще один представитель российской вратарской школы Андрей Василевский из "Тампа-Бэй Лайтнинг".