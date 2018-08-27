Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков расторг контракт с клубом. 25-летний хоккеист собирается продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков расторг контракт с клубом. 25-летний хоккеист собирается продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.Шумаков пришел в ЦСКА в прошлом году из новосибирской "Сибири". В 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 Сергей забросил 17 шайб, сделав 23 передачи. В 11 играх плей-офф на счету Шумакова четыре (2+2) очка. В финале Кубка Гагарина хоккеист был выведен из основного состава армейцев и требовал отпустить его в другой клуб.По информации Чемпионат.com Шумаков может продолжить карьеру за океаном. Интерес к нападающему проявляют "Вашингтон Кэпиталз", "Флорида Пантерз" и "Торонто Мэйпл Ливз".