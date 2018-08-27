Россия намерена расширить свою долю на мировом угольном рынке. Об этом Владимир Путин заявил в Кемеровской области. Президент провел там заседание комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса. А также ознакомился с общим положением в регионе: встретился с исполняющим обязанности губернатора и посетил угольный разрез, где наблюдал за взрывными работами. И там же, по просьбам горняков, глава государства подписал указ О праздновании 300-летия образования Кузбасса.

Россия намерена расширить свою долю на мировом угольном рынке. Об этом Владимир Путин заявил в Кемеровской области. Президент провел там заседание комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса. А также ознакомился с общим положением в регионе: встретился с исполняющим обязанности губернатора и посетил угольный разрез, где наблюдал за взрывными работами. И там же, по просьбам горняков, глава государства подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса".Угольные месторождения принято называть бассейнами. Уголь, как на дне водоема, залегает тонкими пластами глубоко под землей. Чтобы добыть — нужно постараться. Этот экскаватор перекидывает до полутора миллионов кубометров породы в месяц — официально зафиксированный российский рекорд.На угольном разрезе "Черниговец" много рекордного. Больше всего самосвалов, которые вереницами вывозят из карьера грунт, самое большое в стране количество зарядов для направленного взрыва — почти четыреста.Президент осматривается карьерный БелАЗ, являющийся самым большим автомобилем в мире – он способен перевозить 450 тонн груза."Такая громадина, это как целый дом, кто-нибудь работает из вас? – Я. — Как долго? — Четыре года. — Четыре года? Как вы управляетесь? — Так вот управляем потихонечку. — Ну, я вас поздравляю и хочу пожелать вам успехов", — из беседы Путина с рабочими.Сделать шахтерский труд более безопасным — задача государства, и Госдума уже в ближайшее время внесет для этого необходимые изменения в законодательство."Депутаты "Единой России" от вашего собрания выступили с инициативой внести изменения и в закон о технических регламентах с целью усилить контроль и общественных организаций и государства за вопросами безопасности. В ближайшее время рассмотрим", — пообещал президент.Шахтеров стараются окружить и социальной заботой. Родственников одного сегодня пообещали переселить из ветхого жилья — в области действует целая программа, по которой финансируют такие переезды."Саш, мы, во-первых, эту программу будем продолжать. Кемерово — это один из тех регионов, где эта проблема большая, застарелая. Кстати говоря, все-таки расселили достаточно много. Ну мы и будем продолжать. — Да, потому что скоро зима уже. — Да конечно, конечно. — Потому что у меня мама тоже переживает, волнуется. И в администрации сказали, что готовьтесь к зиме, расселять вас точно не будут. — Ну, вот Сергей Евгеньевич слышит, значит. — Они ошибаются", — из беседы Путина с рабочими."Две квартиры, послушайте, две квартиры это не такая большая проблема для Кемеровской области, тем более, что с апреля этого года по настоящий момент времени, я справки сейчас посмотрел и Сергей Евгеньевич подтвердил, ему удалось полностью расчистить баланс Кемеровской области финансовый. Полностью. Теперь баланс Кемеровской области, значит, не обременен долгами перед финансовыми банковскими учреждениями. И возможности бюджета, собственно, наращиваются", — успокоил шахтеров глава государства.Некоторые вопросы удается решить на месте. Вот рабочий диктует свой номер телефона, по которому звонить, когда будет готова жилплощадь."4547. — ВВП: Видите, как удачно получилось, что мы здесь оказались. Юрий Сергеевич, когда будет квартира? По-честному так, положа руку на сердце? Через два месяца, к зиме, да? Всё, вот он теперь отвечает за квартиру. А Кемерово будет такой красивый сейчас город, так что жена ваша будет очень довольна. — Она со мной уже, восемь лет уже. — Она и так довольна. Ну, сколько детей? — Одна, дочка, три года сейчас будет. Мало, с учетом того, что квартира будет, — Будем работать!"Состояние и перспективы развития топливно-энергетического комплекса страны обсуждали сегодня на специальном совещании."В условиях сложной рыночной конъюнктуры последних лет и искусственных внешних ограничений российский ТЭК сумел эффективно ответить на стоящие перед ним вызовы. По итогам прошлого года Россия вновь подтвердила свой статус одного из лидеров глобального энергетического рынка. Мы заняли первое место в мире по объему добычи нефти, второе — по добыче газа. Россия входит в число ведущих стран по объему выработки электроэнергии и добыче угля. Вот по электроэнергии на 4 месте, по углю — 6 место в мире", — рассказал руководитель страны.На "Черниговце" все компактно — и добыча и обогатительные фабрики, после которых уголь уже развозят потребителям — прежде всего, металлургам и энергетикам. И вот на этом этапе возникают транспортные проблемы — жалуется собственник предприятия."Он уголь отгружает, а в обратную сторону вагоны идут пустые. Ну, вот дефицит подвижного состава можно было бы таким образом минимизировать значительным образом, если бы использовать эффективно имеющиеся, в том числе у частных компаний", — отметил Путин."Вот именно это мы и заложили в протокол, чтобы возвращающийся подвижной состав можно было через электронную площадку направить в ближайшие точки для того, чтобы выбрать больше груза", — ответил Олег Белозеров, генеральный директор, председатель правления ОАО "Российские железные дороги".Отрасль нуждается в модернизации, только ее цена ни в коем случае не должна отражаться на тарифах для населения."Капитальные вложения не должны перекладываться на плечи потребителей. Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. В итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а соответственно в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода. Есть предложения изменить эту ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов", — рассказал президент России.Расти не должны ни коммунальные тарифы, ни цены на топливо. Стоимость бензина правительству удалось стабилизировать.Как дальше будет развиваться столица Кузбасса, рассказал президенту глава региона Сергей Цивилев. Он с угольной отраслью хорошо знаком. Уроженец Донбасса — еще одного знаменитого шахтерского края — он долгое время руководил холдингом, в который входили, в том числе и угольные предприятия. Скоро, в 2021 году — трехсотлетие даты, когда в Кузбассе был найден первый уголь. Горняки просили сделать этот день праздничным, и президент сегодня эту идею поддержал."Указ будет подготовлен в самое ближайшее время. 300 лет освоения одного из крупнейших в нашей стране, и, собственно говоря, одно из крупнейших в мире бассейнов угольных, это большое событие в жизни страны и не только самого Кузбасса. Поэтому мероприятие должно быть соответствующим образом подготовлено и осуществлено, как дань уважения к тем людям, которые начинали эту работу и, которые работают в регионе сейчас", — отозвался Путин."Это действительно нам очень важно для всех жителей Кузбасса. А мы, мы не подведем. Здесь люди замечательные", — сказал Сергей Цивилев, и.о. губернатора Кемеровской области."Я знаю, спасибо вам большое", — откликнулся президент.На том самом месте, где нашли первый российский уголь, сейчас установлен монумент "Память шахтерам Кузбасса". Владимир Путин возложил к нему цветы.