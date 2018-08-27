Наследника Александра Великого недолго будут прятать от общественности. Сын известного хоккеиста – персона публичная, так что его представят сразу же после крестин.

Наследника "Александра Великого" недолго будутпрятать от общественности. Сын известного хоккеиста – персона публичная, такчто его представят сразу же после крестин.Сын Александра Овечкина и Анастасии Шубской уже обзавелся кроссовкамии спортивной формой. Это подарки от спонсоров и друзей звездной пары, которыесчитают, что младшнго Овечкина непременно ждет спортивная карьера.Однако родители не ставят перед собой цели вылепить изнаследника легенду спорта и звезду хоккея. Ови, конечно, поможет сыну в спортивном плане – но толькоесли у того проявится выраженный талант, отметила Шубская."Если будет ясно, что такой предрасположенности нет,заставлять следовать примеру отца и заниматься хоккеем мы не будем. Саша сомной абсолютно солидарен в этом", – приводит слова Анастасии издание"7 дней".Публика увидит наследника звездного семейства сразу послекрестин – родители не собираются долго прятать малыша. "Все-таки Саша —публичный человек. И я уверена, что если мы не сделаем этого сами, нас иребенка обязательно сфотографирует какое-нибудь СМИ и даже желтая пресса. Нопоскольку мы с Сашей – верующие люди, просто воздержимся от таких публикаций докрещения малыша", – пояснила Анастасия.Первенец Александра Овечкина и Анастасии Шубской родился неделюназад. Назвали малыша Сергеем – в честь брата легендарного хоккеиста, погибшего в автокатастрофе. Общественности наследника пока не представили: счастливые родителипредставили в Сети лишь одну фотографию ножки младенца в папиной руке.