Наследника Александра Великого недолго будут
прятать от общественности. Сын известного хоккеиста – персона публичная, так
что его представят сразу же после крестин.
Наследника "Александра Великого" недолго будут
прятать от общественности. Сын известного хоккеиста – персона публичная, так
что его представят сразу же после крестин.
Сын Александра Овечкина и Анастасии Шубской уже обзавелся кроссовками
и спортивной формой. Это подарки от спонсоров и друзей звездной пары, которые
считают, что младшнго Овечкина непременно ждет спортивная карьера.
Однако родители не ставят перед собой цели вылепить из
наследника легенду спорта и звезду хоккея. Ови, конечно, поможет сыну в спортивном плане – но только
если у того проявится выраженный талант, отметила Шубская.
"Если будет ясно, что такой предрасположенности нет,
заставлять следовать примеру отца и заниматься хоккеем мы не будем. Саша со
мной абсолютно солидарен в этом", – приводит слова Анастасии издание
"7 дней".
Публика увидит наследника звездного семейства сразу после
крестин – родители не собираются долго прятать малыша. "Все-таки Саша —
публичный человек. И я уверена, что если мы не сделаем этого сами, нас и
ребенка обязательно сфотографирует какое-нибудь СМИ и даже желтая пресса. Но
поскольку мы с Сашей – верующие люди, просто воздержимся от таких публикаций до
крещения малыша", – пояснила Анастасия.
Первенец Александра Овечкина и Анастасии Шубской родился неделю
назад. Назвали малыша Сергеем – в честь брата легендарного хоккеиста, погибшего в автокатастрофе. Общественности наследника пока не представили: счастливые родители
представили в Сети лишь одну фотографию ножки младенца в папиной руке.