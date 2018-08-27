В итальянском городе Ливорно в возрасте 80 лет скончался Линдси Кемп – хореограф, танцор и мим, педагог, обучавший Дэвида Боуи и Кейт Буш.

В итальянском городе Ливорно в возрасте 80 лет скончался Линдси Кемп – хореограф, танцор и мим, педагог, обучавший Дэвида Боуи и Кейт Буш. Именно он придумал Зигги Стардаста – "научно-фантастическое", музыкальное альтер эго Боуи.Смерть наступила внезапно: Кемп репетировал танцы со своими студентами, передает ТАСС.Певица Кейт Буш, обучавшаяся у Кемпа танцам, призналась, что очень любила учителя и благодарна ему. "Мне невероятно посчастливилось учиться у него", — сказала Буш.Линдси Кемп родился в 1938 году в английском графстве Чешир. В шестидесятых годах он создал собственную танцевальную труппу, в которой некоторое время участвовали и Боуи, и Буш. Кемп обучался пантомиме у создателя французской школы мимов – знаменитого Марселя Марсо.