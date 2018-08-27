Леонид Агутин высказался о скандале, который разразился в Сети.
Певец и наставник шоу Голос опроверг слухи о своем романе с молодой
подопечной Элиной Чагой.
Леонид Агутин высказался о скандале, который разразился в Сети.
Певец и наставник шоу "Голос" опроверг слухи о своем романе с молодой
подопечной Элиной Чагой.
Варум и Агутин женаты уже около 20 лет, однако поклонники подозревают,
что их брак далек от идеала. Тем более что артисты то и дело дают поводы для сплетен.
Леониду приписывают связь с экс-участницей шоу "Голос" 25-летней Элиной Чагой. На фотографиях, которые появились в Сети, музыкант
открыто флиртует с девушкой в ресторане. А после Варум опубликовала в своем Instagram
многозначительное стихотворение. "Ухожу навсегда, собираю пожитки: Майский
вечер и первые капли дождя. Нежность, страсть уношу, чтоб душа не в убытке.
Забираю свое, ухожу уходя", – написала Анжелика. В СМИ тут же появились предположения о скором расставании звездных супругов из-за якобы измены музыканта.
Нарушить молчание решил сам Агутин. Артист отметил, что с супругой у него идиллия, а с молодыми подопечными его связывают исключительно рабочие отношения и вскоре он покажет их всех общественности. "Ничего себе истерия поднялась! Все
хорошо у нас с женой. Живем душа в душу. У Элины Чаги тоже своя личная жизнь,
насколько я знаю. И у меня в продюсерском центре, кстати, еще есть молодые
симпатичные подопечные женского пола. Скоро появятся в эфире. Будет повод для
новых слухов", – цитирует артиста Teleprogramma.pro. Леонид заметил, что
снимок, который стал причиной скандала, был сделан более четырех лет назад.
Как сообщает , концертный директор Агутина и
Варум также опроверг информацию о разводе звезд. "Конечно, это неправда.
Тема периодически возникает в СМИ. Неправда!" – отметил менеджер. Ему вторит
пресс-секретарь пары
Наталия Николенко. "Что за бред очередной, сколько ж можно 30 лет одно и то
же повторять", – сообщила девушка.